100 гадоў з дня прысваення Якубу Коласу ганаровага звання "Народны паэт Беларусі"

Голас, душа і сэрца нашай роднай краіны. 18 кастрычніка - роўна 100 гадоў, як Якубу Коласу прысвоена званне "народны паэт Беларусі". Гэта адбылося да 20-годдзя яго творчай дзейнасці. І сёння памяць пра вялікага беларускага пісьменніка жыве і захоўваецца ў розных кутках краіны. Яго гісторыя, біяграфія і творчасць выклікаюць вялікую цікавасць.

Алена Жасткова, загадчыца навукова-асветніцкага сектара Дзяржаўнага літаратурна-мемарыяльнага музея Якуба Коласа:

"Гэта ўнікальны выпадак, таму што менавіта гэты статус узнік у 1925 годзе, калі надалі Янку Купалу званне народнага паэта. Якуб Колас быў другі. І пасля гэтага быў перапынак 26 гадоў. Трэці народны паэт - Пятрусь Броўка - атрымаў вельмі позна гэта званне. Мне падаецца, што калі ўзнікла ідэя аб званні народнага паэта, то гэта каб падкрэсліць яго ўнёсак у развіццё літаратуры, мовы, культуры, акрамя таго, далучыць яго да народа. Не падкрэсліваць наадварот, што ён вышэйшы, а што ён свой".

Пра галоўныя коласаўскія месцы роўна праз стагоддзе пасля такой гістарычнай падзеі - глядзіце 18 кастрычніка на "Беларусь 1" у "Галоўным эфіры".