Навіна з Белавежскай пушчы: у запаведныя мясціны праз паўтара стагоддзя вярнуўся мядзведзь

Для Белавежскай пушчы гэта сенсацыя: буры мядзведзь вярнуўся праз 150 гадоў. Вось фотадоказ: адбітак лапы. А побач для параўнання след дарослага мужчыны. Знайшлі мясцовыя леснікі. Паводле слоў вучоных, драпежнік знік з пушчы з-за чалавека. Апошняга мядзведзя здабылі падчас царскага палявання.

Сёння ўбачыць мядзведзя ў Белавежскай пушчы можна толькі ў вальеры. Гэта Маша і Міша. Іх прывезлі з гродзенскага заапарка. Але пасля таго як у лясах знайшлі сляды драпежніка, у вучоных з'явілася надзея, што мядзведзь зноў асвоіцца ў пушчы.