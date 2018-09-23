Супрацоўнік тэлеканала Белсат быў звольнены за іронію ў сацсетках
Навіна, якая прыйшла пасля сустрэчы прэзідэнтаў Польшчы і ЗША. Супрацоўнік тэлеканала Белсат Іван Шыла быў звольнены за іронію ў сацсетках з нагоды вось гэтай фатаграфіі Анджэя Дуды ў кабінеце Дональда Трампа ў Белым доме. Без размовы і апавяшчэнняў. З заўваг да фота ўсяго было: "Злева - прэзідэнт Польшчы". Прычыну звальнення дырэкцыя тэлеканала сфармулявала як неадпаведныя паводзіны ў дачыненні да калег і ўсёй фірмы.
Зусім не сакрэт фірмы, што тэлеканал фінансуецца з бюджэту Польшчы. Судзячы па ўсім, з улікам леташніх скарачэнняў фінансавання Белсата кіраўніцтва імкнецца быць вельмі далікатным. Гэта становіцца зразумела і з адкрытай перапіскі ў сацсетках кіраўніцтва тэлеканала са сваім ужо былым супрацоўнікам.
У прыватнасці, намеснік дырэктара цікавіцца: "Ты разумееш, дзе ты працуеш, або не да канца?" На што пакінуты без працы чалавек з сарказмам адказвае, што, пэўна, нічога не разумее ў свабодзе СМІ, раз не можа апублікаваць афіцыйнае фота з сустрэчы палітыкаў.
Падобным пытаннем задаюцца і звычайныя карыстальнікі Інтэрнэту, якія адразу запоўнілі Сетку сваёй народнай творчасцю. Маўляў, гаварыць пра тое, што прэзідэнт Польшчы - злева, варта ўсё ж з большай павагай.
У часы Брэжнева па кухнях хадзіў анекдот якраз на гэтую тэму. Маўляў, пасля наведвання Леанідам Ільічом свінафермы ў рэдакцыі газеты ніяк не маглі прыдумаць подпіс да фатаграфіі. Варыянты "Генсак і пагалоўе" або "Леанід Ільіч са свіннямі" здаваліся занадта вульгарнымі. У выніку фота падпісалі: "Брэжнеў - трэці злева".
Застаецца толькі здагадвацца, чым бы пагражала тады публічная дэкламацыя такіх жартаў. А вось зараз у дэмакратычных краінах пазбаўляюцца працы.
Як гаворыцца, было б смешна, калі б не было так сумна. Але вернемся да нашага выпадку. Ён, дарэчы, аказаўся не адзіным. У больш сур'ёзным сегменце абмеркавання ў Сетцы карыстальнікі ўзгадалі і выпадак з Кацяй. Маецца на ўвазе звальненне з Белсата па тым жа сцэнарыі пасля нязручнай публікацыі матэрыялу пра бежанцаў Кацярыны Барушкі-Пшыбыльскай.
Тым часам звольнены супрацоўнік пасля інцыдэнту распавёў, што зараз на тэлеканале ёсць памятка, у якой гаворыцца, што любая навіна, звязаная з Польшчай, павінна быць узгодненая з рэдактарамі перад публікацыяй. Вось такі публічны самаразнос мы сёння назіраем.