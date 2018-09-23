Супрацоўнік тэлеканала Белсат быў звольнены за іронію ў сацсетках

Навіна, якая прыйшла пасля сустрэчы прэзідэнтаў Польшчы і ЗША. Супрацоўнік тэлеканала Белсат Іван Шыла быў звольнены за іронію ў сацсетках з нагоды вось гэтай фатаграфіі Анджэя Дуды ў кабінеце Дональда Трампа ў Белым доме. Без размовы і апавяшчэнняў. З заўваг да фота ўсяго было: "Злева - прэзідэнт Польшчы". Прычыну звальнення дырэкцыя тэлеканала сфармулявала як неадпаведныя паводзіны ў дачыненні да калег і ўсёй фірмы.

У прыватнасці, намеснік дырэктара цікавіцца: "Ты разумееш, дзе ты працуеш, або не да канца?" На што пакінуты без працы чалавек з сарказмам адказвае, што, пэўна, нічога не разумее ў свабодзе СМІ, раз не можа апублікаваць афіцыйнае фота з сустрэчы палітыкаў.