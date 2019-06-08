У індустрыяльным парку "Вялікі камень" урачыста адкрылі пажарнае дэпо
Не толькі камфорт у працы і пражыванні, але і бяспека. У індустрыяльным парку "Вялікі камень" урачыста адкрылі пажарнае дэпо. У перспектыве з улікам росту прамысловага кластара тут з'явяцца яшчэ тры такія аб'екты. У аварыйна-выратавальным падраздзяленні будуць працаваць паўсотні супрацоўнікаў, у іх распараджэнні дзве аўтацыстэрны на 10 тон, а таксама аўталесвіцы.
Сам жа "Вялікі камень" папаўняецца новымі кампаніямі-рэзідэнтамі. Чарговыя пагадненні падпішуць на міжнародным эканамічным форуме, які пройдзе ў парку ў пачатку ліпеня.