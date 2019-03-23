У Навагрудку пачаў дзейнічаць музей мініяцюр пад адкрытым небам "Страчаная спадчына"

Пазнаёміцца з гісторыяй старажытнага Навагрудка - у адным месцы. У райцэнтры пачаў дзейнічаць музей мініяцюр пад адкрытым небам "Страчаная спадчына". Усе экспанаты створаны рукамі мясцовых школьнікаў. Гэта дакладныя копіі гістарычных будынкаў, якія існавалі ў першай сталіцы Вялікага Княства Літоўскага на працягу некалькіх стагоддзяў. З экскурсіяй у незвычайны музей накіраваўся і наш карэспандэнт Юрый Карняловіч.