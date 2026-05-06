3.78 BYN
2.83 BYN
3.33 BYN
Бутаньерка "Кветкі Вялікай Перамогі" - беларускі сімвал 9 Мая
Аўтар:Паліна Бераснева
Сёлета Беларусь адзначыць 81-ю гадавіну са дня Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне.
Сімваламі гэтага дня традыцыйна застаюцца Вечны агонь і элементы чырвонага колеру, а таксама вясновыя кветкі: цюльпаны, гваздзікі, нарцысы. Але ўсё ж адной з самых галоўных з'яўляецца кампазіцыя, якая складаецца з яблыневай кветкі з чырвона-зялёнай стужачкай.
Пераможны май сустракаем у горадзе-героі Мінску. Сімвал гэтага свята - бутаньерка "Кветкі Вялікай Перамогі". Напрыклад, сёлета адна з самых маштабных упрыгожвае Педагагічны ўніверсітэт у цэнтры сталіцы. А яшчэ гэта адзін з галоўных аксэсуараў, які кожны беларус носіць пад сэрцам у перадпачатку свята (больш падрабязна – глядзіце відэа).