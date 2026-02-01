3.75 BYN
2.83 BYN
3.37 BYN
2 лютага ў Нацбанку прэзентавалі новы графічны знак беларускага рубля
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Новы графічны знак беларускага рубля 2 лютага паказалі ў Нацбанку. Лепшы варыянт выбралі з 2700 заявак. У цэлым гэты знак пераклікаецца з сімваламі грашовых адзінак іншых краін, але ў той жа час гаворыць пра ўнікальнасць нашага беларускага рубля.
Яго проста паўтарыць у напісанні кожнаму і, вядома, запомніць. Рэгулятар разлічвае, што эвалюцыйным шляхам ён зойме сваё месца ў фінансавай сістэме краіны.
Аўтарам новага знака беларускага рубля стаў Васіль Шчабятун. Менавіта яго варыянт набраў максімальную колькасць балаў па выніках галасавання і ацэнак камісіі. Прыз - 3 тыс. бел. рублёў.