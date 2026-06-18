Ад ідэі да вытворчасці: беларускія навукоўцы займаюцца распрацоўкамі для малочнай галіны

Беларускія навукоўцы займаюцца распрацоўкамі для малочнай галіны. Так, за апошнія гады значна пашыраны асартымент сухіх малочных прадуктаў. Ужо створаны сумесі для марожанага, сухія напоі і кактэйлі, а таксама тэхналогія вытворчасці сухога хуткарастваральнага малака.