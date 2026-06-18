Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Сельская гаспадаркаПрамысловасцьГандаль

Ад ідэі да вытворчасці: беларускія навукоўцы займаюцца распрацоўкамі для малочнай галіны

Беларускія навукоўцы займаюцца распрацоўкамі для малочнай галіны. Так, за апошнія гады значна пашыраны асартымент сухіх малочных прадуктаў. Ужо створаны сумесі для марожанага, сухія напоі і кактэйлі, а таксама тэхналогія вытворчасці сухога хуткарастваральнага малака.

Зараз навукоўцы працуюць над высокатэхналагічнымі інгрэдыентамі і сумесямі для вытворчасці тварагу і сыроў.

Беларуская малочная прадукцыя запатрабавана далёка за межамі краіны. Па выніках 2025 года яе экспартавалі ў 55 дзяржаў. Вытворцы актыўна развіваюць пастаўкі ў краіны далёкай дугі.

Разделы:

Эканоміка