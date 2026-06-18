3.80 BYN
2.79 BYN
3.20 BYN
Ад ідэі да вытворчасці: беларускія навукоўцы займаюцца распрацоўкамі для малочнай галіны
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Беларускія навукоўцы займаюцца распрацоўкамі для малочнай галіны. Так, за апошнія гады значна пашыраны асартымент сухіх малочных прадуктаў. Ужо створаны сумесі для марожанага, сухія напоі і кактэйлі, а таксама тэхналогія вытворчасці сухога хуткарастваральнага малака.
Зараз навукоўцы працуюць над высокатэхналагічнымі інгрэдыентамі і сумесямі для вытворчасці тварагу і сыроў.
Беларуская малочная прадукцыя запатрабавана далёка за межамі краіны. Па выніках 2025 года яе экспартавалі ў 55 дзяржаў. Вытворцы актыўна развіваюць пастаўкі ў краіны далёкай дугі.