Ад мікраэлектронікі да энергетыкі - як развіваецца Мінскі тэхнапарк
Аўтар:Аляксандра Гойтан
Экасістэма для стартапаў і хард-інавацый: ад мікраэлектронікі да энергетыкі. Мінскі тэхнапарк пашырае плошчы. Лакацыя на Партызанскім праспекце зараз працуе на поўную моц.
Трансфармацыя індустрыяльнай спадчыны Мотавелазавода стала горадабудаўнічым рыўком для Мінска. Больш як 27 гектараў і 26 будынкаў утварылі адзіную экасістэму тэхнапарка. Справіліся на 5 гадоў раней за план.
Раскажам пра вытворчы патэнцыял рэзідэнтаў тэхнапарка (глядзіце відэа).