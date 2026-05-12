Ад Расіі да Уганды: "Млын поспеху" ў Магілёве пашырае гарызонты беларускага экспарту

Інвестыцыі - ключ да развіцця рэгіёнаў. Рынку патрэбна якасная і сучасная прадукцыя. Размова аб дзяржпраграмах па імпартазамяшчэнні. Яны дапамагаюць запоўніць айчынныя прылаўкі і нарасціць пастаўкі за мяжу.

Паскорыць справу дапамагаюць эканамічныя форумы. Адзін з іх - "Млын поспеху" - прымае Магілёў. Заяўлена рэкордная колькасць удзельнікаў.

16-ы раз Магілёў прымае Міжнародны эканамічны форум "Млын поспеху". Заяўлена 1,5 тыс. удзельнікаў, у тым ліку з-за мяжы. Сярод іх расійскія рэгіёны і кітайскія партнёры.

Выстава прадукцыі магілёўскіх прадпрыемстваў заўсёды ўпрыгожвае форум. Па сутнасці, гэта яшчэ і дэманстрацыя прамысловага патэнцыялу рэгіёна. Ёсць што паказаць - ад машынабудавання да прадуктаў харчавання (гл. відэа).

