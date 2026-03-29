Адзін з галоўных кірункаў Банка развіцця Беларусі - падтрымка малога і сярэдняга бізнесу
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Банк развіцця летась спрацаваў здавальняюча, выкананы ўсе даведзеныя паказчыкі. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Аляксандр Турчын падчас сумеснага пасяджэння гадавога агульнага сходу акцыянераў і Наглядальнага савета банка.
Адзін з галоўных кірункаў - падтрымка малога і сярэдняга бізнесу. Летась на гэтыя мэты накіравалі 375 млн руб. Вялікая ўвага таксама экспартным праектам, якія датычацца ў тым ліку далёкай дугі. Дарэчы, зараз гэта праца атрымае новы імпульс дзякуючы зняццю санкцый у дачыненні да банка з боку Мінфіна ЗША.
I квартал гэтага года Банк развіцця таксама праводзіць са станоўчай дынамікай. Ідзе праца па ўкараненні новых інструментаў падтрымкі.