3 млн т збожжа разам з рапсам і кукурузай намалацілі аграрыі Мінскай вобласці. Такім чынам цэнтральны рэгіён выканаў даручэнне Прэзідэнта Беларусі.

На дадзены момант намалот у краіне перавысіў 10,8 млн т збожжа з улікам рапсу і кукурузы, і гэта не мяжа - работы ў палях працягваюцца. У гонар кожнага мільёна свой рэгіён стварыў каравай-мільённік, які адлюстроўвае не толькі ўсю прыгажосць рэгіёна, але і з'яўляецца сімвалам харчовай бяспекі краіны. Хлебныя шэдэўры ганарова займаюць месца ў Палацы Незалежнасці і змагаюцца за званне лепшага з лепшых. У 2026 годзе ім стаў каравай Магілёўскай вобласці.

На 84 % выкананы план па ўборцы цукровых буракоў. Накапана 4 млн 558 тыс. т кораняплода сярэдняй ураджайнасцю 499 ц/га. Булыбкі сабрана 735 тыс. т, гародніны, выгадаванай у адкрытым грунце, - 154 тыс. т.