БелАЭС сумарна выпрацавала больш за 54 млрд кВт·г электраэнергіі
Перспектывы развіцця атамнай энергетыкі ў Беларусі, удасканаленне заканадаўчай базы. Гэтыя і іншыя пытанні сталі ключавымі на выязным пасяджэнні Савета Палаты прадстаўнікоў.
Дэпутацкая група азнаёмілася з функцыянаваннем Беларускай атамнай станцыі, а таксама павіншавала працоўны калектыў з прафесійным святам - Днём энергетыка.
БелАЭС працуе на эканоміку і прыносіць адчувальны эфект. З моманту ўвядзення сумарна станцыя выпрацавала ўжо больш за 54 млрд кВт·г электраэнергіі. Аб'ёмы выкарыстання электраэнергіі ў Беларусі прырастаюць. Таму на БелАЭС будзе пабудаваны дадатковы, трэці блок.
Энергетыка - пытанне самадастатковасці дзяржавы. Задача - падняць узровень энергетычнага суверэнітэту яшчэ вышэй, што знайшло адлюстраванне і ў зацверджанай Праграме сацыяльна-эканамічнага развіцця нашай краіны на наступную пяцігодку.