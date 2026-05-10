"Белагра-2026": на форум ужо пададзена 540 заявак ад вытворцаў

Мінскі выставачны цэнтр рыхтуецца прыняць выставу "Белагра". Яна пройдзе з 2 па 6 чэрвеня. Форум традыцыйна збірае не толькі беларускіх аграрыяў, работнікаў харчовай і перапрацоўчай прамысловасці, але і іх замежных партнёраў.

Геаграфія краін-партнёраў, якія прыязджаюць на "Белагра" са сваімі экспазіцыямі, а таксама ўдзельнічаюць у дзелавой праграме, пашыраецца. У 2025 годзе ў Беларусь прыязджалі краіны Афрыкі, у 2026-м таксама будуць прадстаўнікі. Як распавялі ў Міністэрстве сельскай гаспадаркі і харчавання, ужо ёсць 540 заявак з 11 краін: Беларусі, Расіі, Турцыі, Грузіі, Амана і іншых краін. Будуць прадстаўлены 18 рэгіёнаў Расіі на ўзроўні кіраўніцтва сваіх міністэрстваў сельскай гаспадаркі. Але 5 расійскіх рэгіёнаў прыедуць са сваімі экспазіцыямі: Белгарадская, Бранская, Чэлябінская, Мурманская вобласці, а таксама Краснадарскі край (гл. відэа).