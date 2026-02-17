Беларусь гатовая прапанаваць Зімбабвэ лепшыя IT-кампетэнцыі

Прасоўванне кампетэнцый рэзідэнтаў ПВТ, рашэнні аб развіцці разумных гарадоў, нашы напрацоўкі ў ахове здароўя, прамысловасці і будаўніцтве - вось галоўныя кірункі, па якіх прайшлі перамовы. У Зімбабвэ актыўна развіваюцца ўласныя праекты ў сферы высокіх тэхналогій, вопыт Беларусі стане важным імпульсам для мясцовых інавацый. Бо, як не раз падкрэсліваў наш Прэзідэнт, Афрыка - вельмі цікавы і перспектыўны партнёр, з якім нам па дарозе ў пабудове шматпалярнага свету. А Зімбабвэ, як і многія афрыканскія краіны, сёння робіць стаўку на лічбавізацыю эканомікі. І тут вопыт нашага ПВТ унікальны (гл. відэа).