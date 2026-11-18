Супрацоўніцтва Беларусі з краінамі Афрыканскага кантынента штогод пашыраецца і нарошчваецца.

Зімбабвэ, Нігерыя, Егіпет, Кенія, Паўднёва-Афрыканская Рэспубліка, Эфіопія - з кожным бокам Беларусь знаходзіць нішы, дзе магла б прапанаваць свае паслугі. Рэспубліка пастаўляе туды і харчаванне, і тэхніку, гатова адкрываць і сумесную вытворчасць.

Але патэнцыял партнёрства куды шырэйшы, у тым ліку і з яшчэ адной краінай - Алжырам. Гэта вялізны рынак - 47 млн чалавек. Што да гандлёвага ўзаемадзеяння, экспарт у Алжыр ужо перавысіў 100 млн долараў. Гэта ў некалькі разоў больш, чым за ўвесь 2025 год. Беларусь адпраўляе туды прадукты харчавання, сухое малако, вяршкі.

Сёння на сур'ёзным узроўні прапрацоўваецца пытанне стварэння зборачных прадпрыемстваў айчыннай тэхнікі ў Алжыры, а таксама рэалізацыя праекта па стварэнні комплексаў для сушкі і захоўванні збожжавых.

Але супрацоўнічаем не толькі ў эканоміцы. У культуры, навуцы, адукацыі - у многіх галінах мы ўшчыльную працуем і плануем нарасціць узаемадзеянне.

18 лістапада на пасяджэнні сумеснай беларуска-алжырскай камісіі па гандлёва-эканамічным і навукова-тэхнічным супрацоўніцтве абазначылі і нават паспелі змацаваць подпісамі намеры аб паглыбленні сувязяў.

Замацоўвае намер дзвюх краін цесна супрацоўнічаць, развівацца, абменьвацца кантактамі і дарожная карта на 2026-2027 гады. Падпісана яна была напрыканцы 2025 года, калі Прэзідэнт Беларусі знаходзіўся з візітам у Алжыры. Гэты дакумент увабраў у сябе 43 напрамкі, па якіх краіны ўжо рухаюцца разам. Гэта ў тым ліку прамысловая, сельская гаспадарка, харчаванне, фармацэўтыка, лічбавая сфера, ахова здароўя. Важнымі крокамі стануць адкрыццё пасольстваў і наладжванне прамых авіязносін паміж краінамі. Пакуль гэта толькі ў планах, але мяркуючы па тым, які тэмп узялі партнёры толькі за апошні год, гэта пытанні найбліжэйшага часу.