Беларусь і Манголія паглыбляюць эканамічнае партнёрства на бізнес-форуме ў Мінску.

У рамках яго прайшлі перамовы беларускіх і мангольскіх прадпрыемстваў у фармаце "сам-насам", завершыцца мерапрыемства пленарнай сесіяй.

Аб развіцці і паглыбленні двухбаковых адносін Беларусі і Манголіі прадоўжылі гаварыць на бізнес-форуме ў сталіцы. IT-сектар, турызм, медыцына, энергетыка, дзясятак іншых кірункаў супрацоўніцтва ў пуле інтарэсаў дзелавых колаў нашых краін. Больш за 60 прадстаўнікоў мангольскіх кампаній прыехалі ў Мінск шукаць прамыя кантакты і абмеркаваць пытанні ўзаемных паставак тавараў.

У рамках форуму прайшлі перамовы беларускіх і мангольскіх прадпрыемстваў у фармаце "сам-насам", завершыцца мерапрыемства пленарнай сесіяй.