Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ПрамысловасцьСельская гаспадаркаГандаль

Беларусь і Зімбабвэ падпісалі Мемарандум аб супрацоўніцтве парламентарыяў

Беларусь працягвае ўмацоўваць сувязі ў працы з афрыканскімі краінамі. У нас з афіцыйным візітам - парламенцкая дэлегацыя Зімбабвэ на чале са старшынёй Сената парламента гэтай краіны.

18 лютага ў афіцыйнай праграме - удзел ва ўрачыстай цырымоніі ўскладання вянкоў да Вечнага агню ля манумента Перамогі і падпісанне Мемарандума аб супрацоўніцтве паміж Саветам Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі і Сенатам Рэспублікі Зімбабвэ. Гэта сустрэча - асаблівая старонка ў гісторыі нашых міждзяржаўных адносін.

Беларусь і Зімбабвэ злучаюць добрыя дружалюбныя адносіны, якія развіваюцца сёння дынамічна на ўсіх узроўнях. Гэта заслуга, першым чынам, лідараў нашых дзяржаў. За час афіцыйнага візіту парламентарыі Зімбабвэ пазнаёмяцца з прамысловым, медыцынскім і культурным патэнцыялам Беларусі.

Разделы:

ЭканомікаЭканоміка