Беларусь мае намер стварыць шынны цэнтр у Смаленскай вобласці
Беларусь нарасціць пастаўкі тэхнікі ў Смаленскую вобласць, у прапрацоўцы таксама і адкрыццё шыннага цэнтра. Пра гэта стала вядома 6 сакавіка па выніках перамоў беларускага пасла ў Расіі з губернатарам Смаленскай вобласці Васілём Анохіным.
Партнёры прытрымліваюцца курсу, які вызначаюць прэзідэнты дзвюх краін па ўмацаванні супрацоўніцтва. Па выніках 2025 года тавараабарот Беларусі і Смаленскай вобласці паказаў рост больш за 8 % і практычна дайшоў да гістарычнай адзнакі 3,5 млрд долараў.
Васіль Анохін адзначыў наяўнасць шэрагу ключавых праектаў у сельскай гаспадарцы, нарошчванне тавараправодных сетак, у тым ліку беларускіх тавараў, якія карыстаюцца попытам у рэгіёне і ў цэлым у Расіі.
Яшчэ адна перспектыўная галіна - турызм. Менавіта ў Смаленску з'явіцца першы турыстычны інфармацыйны цэнтр Саюзнай дзяржавы. Згодна з планамі, ён адкрыецца ў найбліжэйшыя 2 гады. Задача такой пляцоўкі - забяспечыць развіццё і прасоўванне турыстычнага патэнцыялу саюза на ўнутраным і міжнародных рынках.