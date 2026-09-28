Беларусь прадстаўляе сваю прадукцыю на выставе Saudi Food Show у Джыдзе
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Уклад у сусветную харчовую бяспеку. Беларусь прадстаўляе сваю прадукцыю на міжнароднай выставе прадуктаў харчавання і напояў Saudi Food Show у Джыддзе.
Айчынныя вытворцы прывезлі ў Саудаўскую Аравію малочную і кандытарскую прадукцыю, сыры, рапсавы алей, чыпсы і снэкі з беларускай бульбы. Усяго ў выставе ўдзельнічаюць больш за тысячу кампаній з 90 краін. Для беларускага боку гэта магчымасць паказаць сваю прадукцыю і знайсці новых замежных партнёраў (больш падрабязна – глядзіце відэа).