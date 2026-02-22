Беларусь - Узбекістан: ад дзелавога савета і бізнес-форуму ўсе чакаюць вялікай аддачы

У сонечным Ташкенце выдатнае надвор'е - плюс 15 градусаў. Тут ужо адчуваецца набліжэнне вясны. 24 лютага чакаецца вялікі перагаворны марафон. У прэм'ер-міністра Беларусі і ў дзелавых колаў графік вельмі шчыльны. Варта адзначыць, што першы пункт у праграме Аляксандра Турчына - гэта ўскладанне вянка да манумента Незалежнасці. Ён сімвалізуе найважнейшую падзею старажытнай і сучаснай гісторыі Узбекістана. Узбекскія калегі і партнёры таксама сур'ёзна ставяцца да сваёй гістарычнай памяці, як, уласна, і мы, беларусы. Гэта ў тым ліку і аб'ядноўвае. Сёння ў маршруце ўрадавай дэлегацыі наведванне індустрыяльнай пляцоўкі. Пэўныя пытанні па паглыбленні супрацоўніцтва будуць абмеркаваны на сустрэчы з прэзідэнтам Узбекістана і ва ўрадзе.

Зразумела, і ад дзелавога савета, і ад бізнесу-форуму ўсе чакаюць вялікай аддачы. Пакуль з той інфармацыі, што ў нас ёсць, у планах падпісання - некалькі дзясяткаў пагадненняў і кантрактаў, агульная сума не выдаецца. Галоўнае, вядома ж, гэта не папера, а прамыя кантакты. У эпоху, калі ў сучасным свеце і лагістычныя, і кааперацыйныя ланцужкі бурацца адзін за адным, Мінск і Ташкент будуюць свой надзейны, правераны часам. Трэба разумець, што эфект ад такіх сустрэч і форумаў куды больш маштабны. Тут задаецца тон усяму эканамічнаму супрацоўніцтву на гады наперад.