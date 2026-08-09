Беларускае марожанае заваёўвае Кітай: ад Кобрына да Шанхая
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Большая частка гэтага тыдня выдалася спякотнай. На вуліцы плюс 30, але нашы карэспандэнты знайшлі ў Беларусі месца, дзе круглы год арктычная зіма. Попыт на тое, што ствараецца ў гэтым вытворчым клімаце, апошнімі днямі стаў проста вар'яцкім. Аб'ёмы паставак б'юць рэкорды, фуры бясконцым патокам вывозяць груз у гандлёвыя сеткі нават за тысячы кіламетраў. Што хаваецца за такім дбайным клімат-кантролем? Раскрываем карты - маршрут: Мінск – Пекін (глядзіце відэа).