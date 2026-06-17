3.80 BYN
2.79 BYN
3.20 BYN
Беларуская малочная прадукцыя экспартуецца ў 55 краін
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Беларусь вырабляе амаль у тры разы больш малочнай прадукцыі, чым спажывае ўнутраны рынак. Таму сёння галоўная задача галіны - пашыраць экспарт, асвойваючы новыя рынкі і віды прадукцыі.
Сярод прыярытэтных кірункаў развіцця - мадэрнізацыя прадпрыемстваў, павелічэнне перапрацоўчых магутнасцяў. Асаблівы акцэнт робяць на вытворчасці сухіх малочных прадуктаў, бялковых канцэнтратаў і іншых запатрабаваных на сусветным рынку інгрэдыентаў (больш падрабязна - глядзіце відэа).