3.86 BYN
2.77 BYN
3.20 BYN
Беларуская тэхніка ў справе: Мінская вобласць першай у краіне ўзяла мільён тон сенажу
Аўтар:Аляксей Кандраценка
Харчовая бяспека закладваецца як раз менавіта зараз у палях падчас зялёнага жніва. І там ужо ёсць першыя рэкорды.
Мінская вобласць першай у краіне нарыхтавала больш за мільён тон сенажу. Для цэнтральнага рэгіёна гэты паказчык удвая вышэйшы за леташні вынік на гэту ж дату. Добрая кармавая база - адна з асноў стабільнай працы ўсяго аграпрамысловага комплексу. Першы ўкос зараз у актыўнай фазе ва ўсіх гаспадарках краіны. Скошана больш за 80 % плошчаў.
Як ва ўборцы і кансервацыі зялёнага міксу дапамагае новая сельгастэхніка - на прыкладзе Капыльскага раёна (гл. відэа).