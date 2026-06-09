Беларуская тэхніка ў справе: Мінская вобласць першай у краіне ўзяла мільён тон сенажу

Харчовая бяспека закладваецца як раз менавіта зараз у палях падчас зялёнага жніва. І там ужо ёсць першыя рэкорды.

Мінская вобласць першай у краіне нарыхтавала больш за мільён тон сенажу. Для цэнтральнага рэгіёна гэты паказчык удвая вышэйшы за леташні вынік на гэту ж дату. Добрая кармавая база - адна з асноў стабільнай працы ўсяго аграпрамысловага комплексу. Першы ўкос зараз у актыўнай фазе ва ўсіх гаспадарках краіны. Скошана больш за 80 % плошчаў.