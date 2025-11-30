3.72 BYN
Беларускі інтарэс на поўначы Афрыкі: як Мінск і Алжыр будуць развіваць супрацоўніцтва
1 снежня ў Алжыры прайшоў двухбаковы бізнес-форум. Сярод удзельнікаў міністры, прадстаўнікі прадпрыемстваў і дзелавых колаў.
У Мінску ўжо даўно ацанілі гатоўнасць Алжыра вывесці адносіны на новы ўзровень. Ідзе актыўная праца ў гэтым кірунку, гэта толькі пачатак вялікага шляху для дзвюх краін. Пра намер правесці перамовы з кіраўніцтвам гэтай краіны гаварыў і Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка. Кіраўнік дзяржавы даручаў ураду ўзмацніць працу на афрыканскім кірунку.
Знаходзячыся ў сталіцы Алжыра на ўзбярэжжы Міжземнага мора, цяжка ўявіць, што 80 % тэрыторыі займае знакамітая Сахара. Алжыр - найбуйнейшая дзяржава Афрыкі і па тэрыторыі ў 5 разоў большая за Францыю.
Сталіцу Алжыра нярэдка называюць горадам лесвіц, яна размешчана на ўзгорыстай мясцовасці. Некалі французская калонія сёння з'яўляецца суверэннай дзяржавай на Афрыканскім кантыненце. Французскі дух тут адчуваецца, асабліва ў архітэктуры. У атмасферным старажытным будынку 1 снежня праходзіць і I Беларуска-алжырскі бізнес-форум.