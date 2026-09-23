Беларускія аграрыі ўбіраюць кукурузу на сілас

Адна з ключавых задач беларускіх аграрыяў на сёння - уборка кукурузы на сілас. У планах - нарыхтаваць больш за 3,5 млн т карысных кармоў. Гэта рэзерв для малочна-таварных комплексаў цэнтральнага рэгіёна (іх больш як 620).

Важная роля ў аграпрамысловым сектары і ў навукоўцаў-аграрыяў. Зараз спецыялісты з Жодзіна вядуць на сваіх палях селекцыйна-насенняводчую работу. Усяго ў арсенале 15 беларускіх гібрыдаў, якімі засеяна палова пасяўных плошчаў краіны. Іх патэнцыял - 600 ц зялёнай масы з гектара, што перавышае сярэднія паказчыкі.

Тым часам на палях Мінскай вобласці засеяна ўжо больш за палову плошчаў азімых збожжавых.