Мінск і Ханой маюць усе шанцы развіць і ўмацаваць двухбаковае супрацоўніцтва. Гэтаму паспрыяюць будучыя афіцыйныя перамовы Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі ў графіку вялікага візіту ў дзяржавы Персідскага заліва і Паўднёва-Усходняй Азіі.

У Сацыялістычнай Рэспубліцы Беларусь ведаюць далёка не толькі як надзейнага партнёра з ЕАЭС або па колькасці заключаных пагадненняў. Дзякуючы айчынным трактарам МТЗ у мінулым стагоддзі ўдалося адрадзіць сельскую гаспадарку краіны. Беларуская тэхніка і сёння выклікае цікавасць у в'етнамскіх фермераў, бо брэнд - на слыху.

Зборка першых узораў трактароў МТЗ паблізу Хашыміна - новы вопыт прамысловага супрацоўніцтва паміж краінамі. В'етнамскім партнёрам гэта тэма цікавая. Да таго ж тэхніка прыдатная для ўжывання на палях В'етнама і праверана часам (гл. відэа).