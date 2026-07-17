"Белпошта" аднавіла прыём пасылак з таварамі ў ЗША
"Белпошта" аднавіла прыём пасылак з таварамі ў ЗША. Аднак правілы адпраўкі іншыя. З-за змяненняў амерыканскага заканадаўства таварныя ўкладанні - незалежна ад іх кошту - абкладаюцца абавязковай мытнай пошлінай. Гэта датычыцца абсалютна ўсіх краін свету.
Каб наладзіць працэс, беларускі аператар заключыў пагадненне з міжнароднай кампаніяй. Яна і будзе пералічваць зборы напрамую ў Службу мытнага і памежнага кантролю ЗША.
Святлана Юркевіч, гендырэктар РУП "Белпошта":
"Са жніўня 2025 года арганізавана была работа ва ўзаемадзеянні з мытнымі службамі ЗША, заключаны дагавор з кампаніяй адпаведнай, якая інтэгруецца з мытнай службай і робіць налічэнне і выплату мытных пошлін. З 1 ліпеня паспяхова заключаны дагавор і адкрыты абмен. Самі градацыі перагледжаны: калі сёння - падарунак, то не спаганяецца пошліна да 100 долараў, калі камерцыйнае адпраўленне (юрасобы адпраўляюць), то гэта 2,5 тыс. долараў будзе з 24 ліпеня. На ўсё астатняе налічаецца пошліна".
Перад візітам на пошту неабходна спампаваць бясплатны дадатак і падрабязна апісаць пасылку проста ў сэрвісе. Пасля гэтага сістэма выдасць унікальны QR-код. Пакрокавую інструкцыю "Белпошта" ўжо апублікавала на сваім афіцыйным сайце.