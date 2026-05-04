Белпошта датэрмінова выплаціць пенсіі і дапамогі за 9 мая

Белпошта датэрмінова выплаціць пенсіі і дапамогі за 9 мая. У аддзяленнях паштовай сувязі Віцебскай і Мінскай абласцей датэрміновыя выплаты пенсій і дапамог пачнуцца 6 мая.

У аддзяленнях паштовай сувязі Віцебска і Мінска, а таксама некаторых абласцей - гэта Брэсцкая, Магілёўская, Гомельская і Гродзенская - датэрміновыя выплаты пачнуцца з 7 мая.

9 мая працаваць будуць толькі дзяжурныя аддзяленні пошты.

