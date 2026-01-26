3.75 BYN
2.85 BYN
3.38 BYN
Белстат: сярэдняя зарплата па выніках снежня 2025 года перавысіла 1 тыс. долараў у эквіваленце
Белстат назваў сярэднюю зарплату беларусаў за снежань 2025 года. Яна перавысіла 1 тыс. долараў у эквіваленце да вылічэння падаткаў, дасягнуўшы 1073 долары, і перасягнула лістападаўскую на 409 рублёў. У сярэднім беларусы ў снежні атрымалі 3113 рублёў.
У рэгіянальным разрэзе больш за ўсё зарабілі мінчане - у сярэднім да выплаты падаткаў яны атрымалі 4291 рубель. На другім месцы Мінская вобласць - 3172 рублі. На Брэстчыне даходы выраслі да 2853 рублёў, у Гродзенскай вобласці сярэдняя зарплата склала 2682 рублі, у Гомельскай - 2624, у Магілёўскай - 2485, а ў Віцебскай - 2518 рублёў.
У топ-3 сфер дзейнасці з самай высокай сярэдняй налічанай зарплатай першыя дзве пазіцыі не змяніліся: інфармацыя і сувязь - звыш 7 тыс., фінансы і страхаванне - без малога 5700. Замыкае тройку зарплата ў прафесійнай, навуковай і тэхнічнай дзейнасці - крыху больш за 4 тыс. У той жа час самай нізкай аказалася сярэдняя зарплата ў адукацыі - крыху больш чым 2 тыс. рублёў.