Больш за 120 удзельнікаў сабрала кантактна-кааперацыйная біржа ў "Вялікім камені"
Беларусь і Кітай працягваюць наладжваць бізнес-сувязі. Больш за 120 удзельнікаў сабрала кантактна-кааперацыйная біржа ў "Вялікім камені" - гэта пляцоўка, дзе прама "на нагах" можна дамовіцца пра канкрэтныя праекты і пастаўкі.
Сёння беларуска-кітайскаму партнёрству, усепагоднаму і ўсебаковаму супрацоўніцтву могуць пазайздросціць многія. Няма мяжы дасканаласці, і беларуска-кітайскія сувязі становяцца яшчэ больш моцнымі, а сустрэчы - плённымі.
Кааперацыйная біржа традыцыйна збірае зацікаўленых у наладжванні новых кантактаў у кампаніі. Тут прэзентуюць свае магчымасці прадпрыемствы Паднябеснай, а менавіта правінцыя Ганьсу. Не абмежаваліся візітам прадстаўнікоў буйных прамысловых вытворчасцей. Тут і тыя, хто займаецца выпускам медыцынскага абсталявання, кандытарскіх вырабаў, мясной прадукцыі. Перайсці да практычнай канкрэтыкі можна па многіх кірунках, было б жаданне (гл. відэа).