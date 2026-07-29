Больш за 6,8 тыс. камбайнаў задзейнічана ў ўборцы збожжавых у Беларусі

Больш як 6 800 адзінак тэхнікі задзейнічана ў рабоце па ўборцы ўраджаю збожжавых і зернебабовых культур у Беларусі. Больш за 86 % - айчынныя камбайны.

Сёння ўкараненне новых тэхналогій дазваляе аснашчаць сучасныя камбайны бартавымі сэнсарнымі камп’ютарамі і сістэмамі відэаагляду. Гэта робіць працу механізатараў максімальна эфектыўнай і дазваляе павялічваць прадукцыйнасць за кошт дакладнай наладкі вузлоў, аўтаматызацыі працэсаў і пастаяннага кантролю за якасцю ўборкі ў рэальным часе.

Рэпс - адна з перспектыўных і каштоўных агракультур, яе вырошчваюць у Беларусі роўна 40 гадоў. Свой уклад у павышэнне ўраджайнасці ўносяць і беларускія навукоўцы. Раяніравана больш за 10 сартоў. У 2026 годзе таксама раяніраваны шэраг сартоў азімага і яравога рэпсу. Ужо праходзяць сартавыпрабаванні гібрыды айчыннай селекцыі.