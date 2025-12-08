Больш за 8 млрд расійскіх рублёў пойдуць на фінансаванне сумесных праектаў Беларусі і Расіі

Больш за 8 млрд расійскіх рублёў. 9 снежня Парламенцкі сход Саюза Беларусі і Расіі прыняў бюджэт на 2026 год. Сродкі пойдуць на фінансаванне шасці праграм і больш як 30 мерапрыемстваў.



У першую чаргу гэта датычыцца рэалізацыі сумесных праектаў у сферы космасу, памежнай бяспекі, інфармацыйнай абароне, а таксама ваенна-тэхнічным супрацоўніцтве. Таксама распрацаваны план работы на наступны трохгадовы перыяд. У 2027-2029 гадах акцэнт будзе зроблены на прамысловасць, транспарт, тэхналагічны суверэнітэт, энергетыку і турызм.