3.77 BYN
2.89 BYN
3.37 BYN
Больш за 8 млрд расійскіх рублёў пойдуць на фінансаванне сумесных праектаў Беларусі і Расіі
Больш за 8 млрд расійскіх рублёў. 9 снежня Парламенцкі сход Саюза Беларусі і Расіі прыняў бюджэт на 2026 год. Сродкі пойдуць на фінансаванне шасці праграм і больш як 30 мерапрыемстваў.
У першую чаргу гэта датычыцца рэалізацыі сумесных праектаў у сферы космасу, памежнай бяспекі, інфармацыйнай абароне, а таксама ваенна-тэхнічным супрацоўніцтве. Таксама распрацаваны план работы на наступны трохгадовы перыяд. У 2027-2029 гадах акцэнт будзе зроблены на прамысловасць, транспарт, тэхналагічны суверэнітэт, энергетыку і турызм.
Паводле прапановы беларускага боку Форум Саюзнай дзяржавы па абароне і захаванні гістарычнай памяці ў 2026 годзе пройдзе ў Брэсце. Гэта стане працягам Міжнароднага форуму Саюзнай дзяржавы "Вялікая спадчына - агульная будучыня", які прайшоў мінулай вясной у Валгаградзе з удзелам прэзідэнтаў Беларусі і Расіі.