Бяглоў абмяркоўвае новыя праекты ў Брэсцкай вобласці
Візіт губернатара Санкт-Пецярбурга ў Беларусь працягваецца. Праграма насычаная - 28 кастрычніка дэлегацыю на чале з Аляксандрам Бягловым сустракалі ў Брэсцкай вобласці. На парадку дня новыя планы і перспектывы супрацоўніцтва па некалькіх кірунках. Толькі за папярэднюю пяцігодку тавараабарот паміж рэгіёнамі павялічыўся ў 2,5 раза. Ужо ў 2026-м прыраслі больш як на 15 %. Прадукцыя брэсцкіх флагманаў (ад малочнай да мясной) асабліва папулярная ў Санкт-Пецярбургу, гэту тэндэнцыю маюць намер падтрымліваць. Гарызонты плануюць пашырыць і ў галіне культуры, аховы здароўя і новых сферах.
Захаванне гістарычнай і культурнай спадчыны
Аб'ядноўвае народы і агульная памяць. Беларусь і Расія падтрымліваюць адна адну ў захаванні гістарычнай і культурнай спадчыны. Госці Брэста пабывалі ў цытадэлі мужнасці і аддалі даніну памяці абаронцам крэпасці - кветкі леглі ля Вечнага агню і пліты "Ленінград".
Адразу пасля гэтага сустрэча з жыхарамі блакаднага Ленінграда, якія пражываюць сёння ў Брэсцкай вобласці. Месца сімвалічнае: "Музей вайны - тэрыторыя міру" - у паўднёва-ўсходняй казарме крэпасці, якая з пачаткам вайны стала месцам бітваў. Сёння экспазіцыя распавядае пра лёс тых, хто апынуўся ў палоне, пра працу па захаванні памяці. Таксама месца з гісторыяй - гарнізонны храм свяціцеля Мікалая Цудатворца, чые прабітыя кулямі сцяны былі відавочцамі кровапралітных баёў дзвюх сусветных войнаў.
Пабывалі госці з Санкт-Пецярбурга і ў Моладзевым патрыятычным цэнтры. Завяршэннем экскурсіі па месцах памяці стала гарнізонныя воінскія могілкі, дзе былі ўскладзены кветкі да мемарыяльнай пліты ў памяць аб ленінградцах, якія загінулі пры абароне брэсцкай зямлі ў гады Вялікай Айчыннай.
29 кастрычніка ў праграме візіту - знаёмства з прадпрыемствамі рэгіёна.