3.74 BYN
2.90 BYN
3.37 BYN
Бюджэтна-падатковыя законапраекты на 2026 год: што абмеркавалі на пасяджэнні Палаты прадстаўнікоў
Аўтар:Аліна Лапо
3-га снежня Палата прадстаўнікоў завяршыла разгляд бюджэтна-падатковага пакета законапраектаў на 2026 год на пасяджэнні сесіі. Устойлівы трэнд Беларусі - захаванне сацыяльнай арыентаванасці выдаткаў. Павышэнне зарплаты, ахова здароўя, адукацыя, выплата сямейнага капіталу і фінансаванне будаўніцтва жылля з дзяржпадтрымкай - усё гэта знаходзіцца сярод асноўных кірункаў.
Да канца 2025 года застаюцца лічаныя тыдні. 2026-ы ўжо стаіць на парозе, а значыць, самы час паставіць кропку ў пытанні, якім будзе бюджэт. Праца над дакументам вялася не адзін месяц. Да пасяджэння спрэчных момантаў не засталося. У выніку прагнозы і разлікі выліліся ў канчатковы варыянт. 3-га снежня дэпутаты праект дзяржказны прынялі ў другім чытанні (падрабязнасці ў відэа).