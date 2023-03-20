3.71 BYN
Дэлегацыя з Курскай вобласці наведала Рэчыцкі завод вырабаў з металу
Дэлегацыя з Курскай вобласці Расіі на чале з намеснікам губернатара Сяргеем Старадубцавым прыбыла ў Беларусь з рабочым візітам. Першым пунктам маршруту стаў Рэчыцкі завод вырабаў з металу - найбуйнейшы ў Беларусі вытворца крапежных вырабаў. Госці азнаёміліся з магчымасцямі прадпрыемства, планы па ўзаемадзеянні ўжо вызначаны.
Гэтыя санкцыі проста штурхаюць нас у абдымкі адно аднаго для пашырэння нашага ўзаемнага супрацоўніцтва. Я упэўнены, што гэтая дарога адназначна будзе з двухбаковым рухам. Мы плануем наведаць і Гомсельмаш, і БНБК. Упэўнены, што наша супрацоўніцтва будзе толькі пашырацца.
Рэчыцкі завод вырабаў з металу ўваходзіць у склад холдынга "Беларуская металургічная кампанія". У 2022 годзе прадукцыя прадпрыемства пастаўлялася больш чым у 30 краін. Таксама была асвоена вытворчасць імпартазамяшчальнай прадукцыі для айчынных заводаў.