Фарміраванне стабілізацыйнага фонду працягваецца ў Мінску

Задача - забяспечыць мегаполіс вітамінавай прадукцыяй на ўвесь міжсезонны перыяд. Фарміраванне стабілізацыйнага фонду ў Мінску працягваецца актыўнымі тэмпамі.

Мэр сталіцы Уладзімір Кухараў праінспектаваў ход падрыхтоўчых работ на базе прадпрыемства "Партызанскае". Тут плануюць закласці амаль 6 тыс. т агародніны. Для захоўвання кожнага віду прадукцыі абсталяваны спецыяльныя камеры.

Стабфонды закладваюцца для забеспячэння плодаагародніннай прадукцыяй арганізацый сацыяльнай сферы Мінска, а таксама для стрымлівання дэфіцыту падчас асенне-зімовага перыяду. У 2026 годзе аб'ёмы нарыхтовак усіх відаў прадукцыі павялічылі прыкладна на 10-15 %.

У цэнтральным рэгіёне працягваецца актыўная работа па фарміраванні стабфондаў на будучы зімовы перыяд. Навізна гэтага сезона - уключэнне ў пералік прадукцыі для міжсезоннага перыяду свежых агуркоў і таматаў. Іх плануецца закласці каля 3 тыс. т. Удвая павялічаць і колькасць яблыкаў - іх закладуць больш за 4 тыс.