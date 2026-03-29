"Фінансавая пісьменнасць у галіне крыптавалют" - старшыня Маладзёжнага савета аб планах працы
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Ад падтрымкі маладых людзей у рэгіёнах і сістэмы настаўніцтва да рэалізацыі ініцыятыў у сферы крыптавалют. Гэтыя тэмы сталі ключавымі падчас адкрытага дыялогу старшыні Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Рамана Бродава з членамі Маладзёжнага савета.
Экскурс у ключавыя паняцці макраэканамічнай палітыкі ад экспертаў і прэзентацыя праектаў ад моладзі, якія накіраваны на развіццё бізнес-ініцыятыў, падтрымку маладых спецыялістаў і прадпрымальнікаў.
Па выніках сустрэчы ўсе прапановы моладзі акумулююць і адпрацуюць з профільнымі міністэрствамі. У далейшым некаторыя ініцыятывы могуць легчы ў аснову законапраектаў.