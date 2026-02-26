3.75 BYN
Галоўчанка: Зараз інфляцыйная сітуацыя дастаткова спакойная
Аўтар:Святлана Лук’янюк
Сёння Беларусь і Расія ў двухбаковых разліках абсалютна незалежныя ад валют трэціх краін. Сітуацыя кардынальна змянілася за 5 гадоў. У агульным тавараабароце з Расіяй доля нацыянальных валют перавышае 96 %. А вось долара знізілася да арыфметычнай хібнасці - меней за 1 %. Таму фактычна дзве краіны цалкам зблізілі сваю валютную палітыку. Аб гэтым гаварыў сёння ў парламенце старшыня праўлення Нацбанка. Раман Галоўчанка адказваў на пытанні дэпутатаў і сенатараў і гаварыў аб рабоце банкаўскай сістэмы ў 2025 годзе, а таксама важных задачах на 2026-ы і пяцігодку ў цэлым (гл. відэа).