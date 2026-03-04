Глядзець анлайнПраграма ТБ
"Гарызонт" даў старт новай вытворчасці ў кааперацыі з кітайскімі кампаніямі

Працягваюць дыялог і адкрываюць новыя гарызонты ў супрацоўніцтве Беларусь і Кітай. Гэты і 2027-ы аб'яўлены гадамі прамысловай кааперацыі паміж Мінскам і Пекінам. Стаўка - на асваенне тэхналогій і кампетэнцый. Гэта адкрывае шлях да мадэрнізацыі рэальнага сектара і стварэння сумесных вытворчасцяў. І партнёры гэта пацвярджаюць не словам, а справай. Холдынг "Гарызонт" 4 сакавіка даў старт новай вытворчасці ў кааперацыі з кітайскімі кампаніямі.

Што яшчэ холдынг будзе выпускаць пад вядомай беларускай маркай і не толькі? (гл. відэа).

Эканоміка