"Гарызонт" даў старт новай вытворчасці ў кааперацыі з кітайскімі кампаніямі
Аўтар:Вольга Анішчанка
Працягваюць дыялог і адкрываюць новыя гарызонты ў супрацоўніцтве Беларусь і Кітай. Гэты і 2027-ы аб'яўлены гадамі прамысловай кааперацыі паміж Мінскам і Пекінам. Стаўка - на асваенне тэхналогій і кампетэнцый. Гэта адкрывае шлях да мадэрнізацыі рэальнага сектара і стварэння сумесных вытворчасцяў. І партнёры гэта пацвярджаюць не словам, а справай. Холдынг "Гарызонт" 4 сакавіка даў старт новай вытворчасці ў кааперацыі з кітайскімі кампаніямі.
