Ігар Брыло: Беларусь па выніках 2022 года чакае дасягнуць рэкорднага экспарту харчавання

Беларусь па выніках года чакае дасягнуць рэкорднага экспарту харчавання - на ўзроўні васьмі мільярдаў долараў. Пра гэта сёння паведаміў кіраўнік профільнага ведамства на міжнародным форуме "Беларусь малочная".

За 9 месяцаў на продажах за мяжу мы ўжо зарабілі звыш пяці мільярдаў долараў (гэта на чвэрць больш за леташнія паказчыкі). Пры гэтым каля паловы ў структуры знешніх паставак - гэта малочная прадукцыя.

Што датычыцца ўпакоўкі для малака, праблем з тэтрапакам ужо няма. Ідуць пастаўкі з Кітая, Расіі і шэрагу еўрапейскіх краін. Прапрацоўваецца і ўласная вытворчасць у Беларусі.