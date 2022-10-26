3.81 BYN
2.75 BYN
3.20 BYN
Ігар Брыло: Беларусь па выніках 2022 года чакае дасягнуць рэкорднага экспарту харчавання
Беларусь па выніках года чакае дасягнуць рэкорднага экспарту харчавання - на ўзроўні васьмі мільярдаў долараў. Пра гэта сёння паведаміў кіраўнік профільнага ведамства на міжнародным форуме "Беларусь малочная".
За 9 месяцаў на продажах за мяжу мы ўжо зарабілі звыш пяці мільярдаў долараў (гэта на чвэрць больш за леташнія паказчыкі). Пры гэтым каля паловы ў структуры знешніх паставак - гэта малочная прадукцыя.
Што датычыцца ўпакоўкі для малака, праблем з тэтрапакам ужо няма. Ідуць пастаўкі з Кітая, Расіі і шэрагу еўрапейскіх краін. Прапрацоўваецца і ўласная вытворчасць у Беларусі.