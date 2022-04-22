Імпартазамяшчэнне ў справе - у наступным годзе ў масавы продаж абяцаюць выпусціць беларускі "Камамбер"

Урад гатовы падтрымаць фінансава малы бізнес, які плануе заняцца імпартазамяшчэннем, крэдытамі пад невялікі працэнт. Аб гэтым заявіў сёння прэм'ер-міністр у Мядзелскім раёне. Тут асвоілі вытворчасць сваіх сыроў з цвіллю і гарбаты з лячэбнай травой. У далейшым аб'ёмы плануюць павялічваць. Пры гэтым замяняць імпартныя аналагі зараз будуць разам з расіянамі. Гэта камплектуючыя для машынабудавання, мікрасхемы для электронікі і тэхналогіі ў хімічнай прамысловасці. Святлана Лук’янюк аб сваіх таварах сёння і заўтра (відэа).