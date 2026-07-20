Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Сельская гаспадаркаПрамысловасцьГандаль

Інданезія вярнула бязвізавы рэжым для турыстаў з Беларусі

media img

Інданезія вярнула бязвізавы рэжым для беларусаў. Новыя правілы запрацавалі з ліпеня.

Дагэтуль беларускім падарожнікам прыходзілася афармляць электронную візу або атрымліваць яе ў аэрапорце пасля прыбыцця.

У пачатку ліпеня падчас афіцыйнага візіту Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі ў Інданезію бакі заключылі кантракты на дзясяткі мільёнаў долараў, дамовіліся запусціць прамы авіярэйс і аднавіць бязвіз для беларусаў.

Разделы:

ЭканомікаТурызм
x

Чытайце таксама