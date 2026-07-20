Інданезія вярнула бязвізавы рэжым для турыстаў з Беларусі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Інданезія вярнула бязвізавы рэжым для беларусаў. Новыя правілы запрацавалі з ліпеня.
Дагэтуль беларускім падарожнікам прыходзілася афармляць электронную візу або атрымліваць яе ў аэрапорце пасля прыбыцця.
У пачатку ліпеня падчас афіцыйнага візіту Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі ў Інданезію бакі заключылі кантракты на дзясяткі мільёнаў долараў, дамовіліся запусціць прамы авіярэйс і аднавіць бязвіз для беларусаў.