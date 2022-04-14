Вынікі беларуска-расійскіх перамоў на вышэйшым узроўні актыўна каменціруюць палітолагі і эканамісты
Беларусь і Расія максімальна патрэбныя адна адной. Такую выснову робіць экспертная супольнасць па выніках візіту нашага Прэзідэнта на Далёкі Усход. Практыка паказвае, наша саюзная кааперацыя (як на зямлі, так і ў паветры) зараз ідзе фарсіраванымі тэмпамі. Пытанні, якія зусім нядаўна выклікалі гарачыя дыскусіі (пад ударам санкцый і геапалітычных выклікаў), атрымалі істотнае развіццё. Асаблівая ўвага чалавечаму патэнцыялу і развіццю высокатэхналагічных вытворчасцей. Вынікі беларуска-расійскіх перамоў на вышэйшым узроўні актыўна каменціруюць палітолагі і эканамісты. Вераніка Бута падвяла вынікі насычаных двух дзён саюзнага парадку дня (відэа).