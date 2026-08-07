Кааперацыя замест канкурэнцыі - у Кыргызстане завяршыўся міжурадавы савет ЕАЭС
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Кыргызстане завяршыўся Еўразійскі міжурадавы савет. Падпісаны шэраг пагадненняў, таксама кіраўнікі ўрадаў "пяцёркі" абмеркавалі далейшае паглыбленне кааперацыі, у тым ліку рэгуляванне электроннага гандлю, прызнанне навуковых званняў, фарміраванне агульнага фінансавага рынку.
Як адзначыў прэм'ер-міністр Беларусі Аляксандр Турчын, зараз не час для раз'яднання і засяроджання выключна на нацыянальных інтарэсах. Падрабязнасці гл. у відэа.