Беларусь - краіна якасных прадуктаў. Нашы вытворцы змагаюцца за сваіх пакупнікоў, здзіўляюць навінкамі і выходзяць на сусветныя рынкі. Як вынік - штогадовыя рэкорды па экспарце. Чым ганарыцца наш АПК, усе дасягненні прадэманстраваны на выставе PRODEXPO-2026. Гэта пляцоўка традыцыйна збірае ўсіх лідараў галіны.

Навінкі ад беларускіх вытворцаў

Ад БЕЛАГРА да PRODEXPO - цэлы аграрны сезон. Гарачая пара і для сельгасарганізацый, і для перапрацоўшчыкаў. А што яшчэ новага прыдумаць? Вось, напрыклад, у Гродне зараз выпускаюць сыр з мятай і мёдам.

Захоўваюць традыцыі, але ідуць у нагу з часам і на кандытарскай фабрыцы ў невялікім горадзе Нароўля Гомельскай вобласці. За пасцілу з грушай і пармезанам беларусы прагаласавалі рублём і чэргамі ў фірменныя магазіны, а вось ці зойдзе замежнаму пакупніку? Пакажа час і праца маркетолагаў.

Вынікі аграсезона: рэкордны намалот зерня

На выставе разумееш: Беларусь цалкам гарантуе сваю харчовую бяспеку. Вырабляем больш, чым спажываем самі, і добра зарабляем на экспарце. Гэта добрая падстава падзякаваць нашым аграрыям за нялёгкі, але паспяховы сезон.

PRODEXPO-2026: больш за 10 рэгіёнаў Расіі прыехалі на выставу

І калі вернемся да знешніх паставак, у геаграфіі экспарту сёння больш за 100 краін. Так, на PRODEXPO прыехалі далёка не ўсе, але прадстаўніцтва ўсё роўна вельмі шырокае. Найбольш маштабна прадстаўлены рэгіёны Расіі.

Блізкая Індыя: нашы прадукты цэняць далёка за межамі краіны

Што датычыцца далёкай дугі, сёлета на PRODEXPO ўпершыню прыехала Рэспубліка Карэя. Госці склалі кампаніі нашым ужо пастаянным сябрам з Кітая, В'етнама і нават Індыі. Усе яны прывезлі сваю прадукцыю, але паспрабаваць беларускае таксама зусім не супраць.

Салодкая бітва: міжнародны чэмпіянат па кандытарскім мастацтве

У "БелЭкспа" змяшаліся, здаецца, усе смакі планеты. І зусім не на дэсерт пакінулі самую салодкую бітву - чэмпіянат па кандытарскім мастацтве. Слова "мастацтва" тут сапраўды падыходзіць.

PRODEXPO-2026 - гэта яшчэ насычаны дзелавы парадак дня. Да 35-годдзя СНД 17 лістапада гаварылі пра харчовую бяспеку ў рэгіёнах. А 18-га ў плане міжнародны сімпозіум хлебапёкаў. І, вядома, перамовы вытворцаў, бізнесу і гандлёвых сетак. У такім насычаным фармаце выстава працуе ўвесь тыдзень, афіцыйнае закрыццё - у пятніцу, 20 лістапада.