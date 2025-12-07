3.78 BYN
Кенія зацікаўлена ў перадавых беларускіх агратэхналогіях
Будучыня за Афрыкай. У беларускай сталіцы знаходзіцца парламенцкая дэлегацыя з Кеніі. Узначальвае яе спікер Сената Амазон Джэф Кінгі. Гэты візіт - лагічны працяг стратэгічнага дыялогу, зададзенага лідарамі дзвюх дзяржаў.
8 снежня дэлегацыя ўжо наведала Савет Рэспублікі. Беларускія сенатары на чале са спікерам верхняй палаты парламента Наталляй Качанавай абмеркавалі з высокім госцем канкрэтныя пытанні беларуска-кенійскага супрацоўніцтва ў гандлёва-эканамічнай і гуманітарнай сферах, узаемадзеяння на міжнародных пляцоўках. Яго аснова - практычная кааперацыя.
Кенія зацікаўлена ў перадавых беларускіх тэхналогіях для свайго агракомплексу, таму гэтым летам кенійская дэлегацыя ўпершыню прыняла ўдзел у выставе "Белагра".
І сёння ж бакі падпісалі мемарандум аб супрацоўніцтве Савета Рэспублікі і Сената Рэспублікі Кенія. Таксама ў праграме дэлегацыі наведванне беларускіх прадпрыемстваў і сацыяльна значных аб'ектаў.