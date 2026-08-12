Хлебаробы паскараюць тэмпы ўборачнай і працуюць у кругласутачным рэжыме
Аўтар:Андрэй Ястрабаў
Кожны дзень агульны каравай становіцца большым дзякуючы нялёгкай працы хлебаробаў. Многія і гэтымі хвілінамі - у полі. Рады ўмацавалі механізаваныя атрады. Дапамагае і тактыка перакідкі тэхнікі.
Навучыўся, вярнуўся на малую радзіму і працягнуў дынастыю хлебаробаў. Так проста пра сябе расказвае малады механізатар Іван Здаровікаў. Зразумеў галоўнае: да працы ў полі трэба падыходзіць з душой. Тады і зямля аддзякуе, як і гэтым разам, добрым ураджаем (глядзіце відэа).