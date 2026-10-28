Курс на пашырэнне: у Башкартастане адкрылі новы цэх па зборцы тэхнікі

Беларусь і Башкартастан пашыраюць плошчы сумеснай вытворчасці тралейбусаў. У прамыслова-лагістычнай зоне "Платформа" ва Уфе адкрылі новы цэх па зборцы тэхнікі. Прадпрыемства працуе ўжо 3 гады. За гэты час выпусцілі больш за 700 тралейбусаў. Задача - павялічваць аб'ёмы.

Як абнаўляецца парк пасажырскай тэхнікі ў расійскіх рэгіёнах

Мы разам збіраем тралейбусы ўжо не першы год. Абнаўляем парк пасажырскай тэхнікі Башкартастана і іншых расійскіх рэгіёнаў. Новыя тралейбусы хутка будуць курсіраваць па вуліцах Уфы. Але марка "Гараджанін" шырока вядомая і за межамі Башкартастана. Напрыклад, частка машыны ў хуткім часе адправяцца менавіта ў Чабаксары.

Гэта не першы заказ, а значыць, якасць тэхнікі на вышыні. Гэта тралейбусы з аўтаномным ходам. Там, дзе ёсць кантактная сетка і маршрут трэба падоўжыць без яе, гэта аптымальная мадэль. Ужо ёсць заказ з Данецка. Спрабуем знайсці лепшае рашэнне для кожнага рэгіёна (гл. відэа).