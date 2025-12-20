3.66 BYN
"Лічба", моцныя рэгіёны, інвестыцыі - якія задачы стаяць перад Беларуссю на 2026-2030 гады
Аўтар:Аліна Лапо
19 снежня 2025 года ў Палацы Рэспублікі дэлегаты прынялі Праграму сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі на найбліжэйшыя 5 гадоў.
Праграма сацыяльна-эканамічнага развіцця - як план да дзеяння. Выразна распісаны мэты і задачы, ключавыя прыярытэты, і, вядома, тое, дзе яшчэ трэба дадаць.
Увогуле, наперадзе час пэўных спраў, дзе будучыня за "лічбай", інавацыйнымі вытворчасцямі, моцнымі рэгіёнамі, якаснымі інвестыцыямі і ўмацаваннем абараназдольнасці.
Што рыхтуе наступная пяцігодка беларусам? Сем прыярытэтаў праграмы - падрабязна разбяром у рубрыцы "Кантэкст" (гл. відэа).